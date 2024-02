Codice appalti, lectio magistralis ad Agrigento di Francesco Caringella

“La sfida del codice degli appalti per le autonomie locali”. E’ questo il tema della lectio magistralis per i segretari comunali che il consigliere di Stato, Francesco Caringella terrà lunedì prossimo, alle 10,30, nella sala Giglia, dalla Prefettura ad Agrigento. “La lectio magistralis rappresenta un’opportunità unica per la comunità giuridica e per gli operatori del settore di approfondire attraverso la visione e l’analisi del consigliere di Stato uno degli aspetti cruciali dell’amministrazione pubblica locale”, affermano gli organizzatori dell’evento.