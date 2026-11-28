Il tribunale di Caltanissetta ha riconosciuto un maxi risarcimento di oltre 900 mila euro ad una donna di Licata per un presunto caso di malasanità. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. La vicenda risale al 2021. La signora, secondo quanto stabilito dai giudici, accusò un ictus ischemico dopo che era stata dimessa dall’ospedale Sant’Elia troppo frettolosamente.

Riconosciuta, dunque, una responsabilità della struttura sanitaria per le gravi conseguenze della paziente, rimasta invalida all’80% in seguito all’evento. Il quadro clinico della donna avrebbe meritato ulteriori precauzioni e una gestione mirata della terapia anticoagulante. Per il tribunale, insomma, le dimissioni dall’ospedale sono avvenute troppo in fretta causando una scoperta terapeutica. I giudici, pur riconoscendo un concorso di colpa della paziente, che non ha dimostrato la regolare assunzione della terapia domiciliare, ha disposto un maxi risarcimento. La signora era rappresentata dagli avvocati Giovanni Puntarello e Sabrina Causa.