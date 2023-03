Come fa l’ADM ad assegnare le licenze dei casinò online?

Quando parliamo di casinò online non possiamo non sottolineare quanto sia importante il ruolo dell’Agenzia Dogane e Monopoli su tutto il territorio italiano. Vediamo di cosa si tratta e come fa ad assegnare le licenze attraverso requisiti che sono tanti e che sono fondamentali per ogni operatore interessato.

Agenzia Dogane Monopoli

I siti, in Italia, che funzionano come piattaforme per casinò online sono tantissimi. E tanto può essere il rischio di essere vittime di truffa o di furto di dati sensibili. Per questa ragione, nel nostro Paese, i siti italiani legali dei casinò sono sotto l’egida dell’Agenzia Dogane e Monopoli, l’organo di Stato che si occupa di concedere le licenze per poter lavorare sul web. I migliori casinò online ADM, quindi, sono quelli che hanno la licenza e che sono affidabili. Ma quali sono i criteri con cui ADM concede queste licenze?

Come si ottiene la licenza ADM?

Per evitare contravvenzioni, divieti e quant’altro, viene concessa, dall’ADM, una licenza a quegli operatori che vogliono operare legalmente in Italia. Ma come si ottiene questa licenza? Attraverso una serie di requisiti, parecchio dettagliati, che possiamo leggere sulle linee guida del sito ufficiale. I requisiti, comunque, hanno come fine quello di regolamentare non solo i casinò online ma tutti i giochi di carte, di abilità e di sorte a quota fissa. Insomma, tutto questo serve a fornire un regolamento severo per tutto il settore gioco.

L’ADM, poi, ha una storia antica: è stata, infatti, creata per decreto regio nel 1853 per permettere il controllo sui dazi doganali, i regimi di monopolio e le imposte di fabbricazione. Ancora oggi cura, dunque, la riscossione dei tributi e funziona come polizia giudiziaria, doganale, tributaria e valutaria. Non solo gioco ma tanto gioco, sia chiaro. I vincoli che vanno rispettati per ottenere la licenza sono tanti. Partiamo da quelli di carattere più tecnico come algoritmi di calcolo fino alla sicurezza totale del sito. La piattaforma, inoltre, deve rispettare la privacy, per far sì che i dati dei clienti siano trattati correttamente e deve soddisfare i requisiti che permettono un’esperienza utente perfetta, anche solo in base alla trasparenza di termini e condizioni presenti sul sito. I giocatori devono essere maggiorenni, poi,e ogni dato criptato attraverso un protocollo SSL che ne consente la segretezza e che verifica ogni passaggio tra mittente e destinatario.

Come possiamo scegliere siti sicuri?

I casinò ADM, quelli a sostegno della legalità, sono, certamente, siti sicuri e noi dobbiamo essere certi di trovarci su uno di questi prima di registrarci per la nostra prima esperienza online. I siti ADM hanno in homepage il logo dell’ADM e un numero di licenza unico che ci permette di essere subito in grado di riconoscerli. Una volta riconosciuto, possiamo procedere con la registrazione che sarà decisamente veloce. Unico motivo che ci farà perdere qualche minuto è la validazione dell’identità tramite un documento da inviare. Anche se non sarà immediato è, però, uno strumento fondamentale per permetterci di poter giocare su una piattaforma seria. Solo i maggiorenni possono giocare e solo coloro che hanno, collegata alla propria persona, una carta o un conto a proprio nome.

Un sito sicuro è un sito in cui noi dobbiamo essere certi di non essere vittime di truffe, in cui possiamo inserire i nostri dati senza timore di furti. Ecco, questo è quello che ogni appassionato di giochi ha voglia di vivere, per un’esperienza utente che sia intelligente ed educata, come è giusto che sia. Quello che fa, dunque, l’Agenzia Dogane e Monopoli è proprio questo: mettere in piedi un’organizzazione che sia in grado di verificare i requisiti degli operatori che vogliono lavorare sul nostro territorio e fare terra bruciata rispetto al mercato illegale. Ogni giorno, ADM con le forze dell’Ordine, combattono, via web e nelle varie sale giochi dislocate in Italia, l’illegalità e con sempre maggiore successo. Da quando le nuove leggi anti-riciclaggio sono diventate realtà nell’Unione Europea, è molto più difficile cercare di creare mercati illeciti in tutto il continente. Questo dimostra, certamente, l’attenzione della UE nei confronti del gioco digitale ma anche l’attenzione degli operatori nell’essere collaborativi e nel poter lavorare, tutti insieme, a un futuro sempre più onesto e controllato per tutti i giocatori, sempre meno stressati e più fiduciosi nei confronti del gioco in generale.