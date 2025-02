Come risparmiare sui costi del gas domestico

Se l’arrivo della bolletta del gas rappresenta sempre un momento critico per milioni di consumatori, ci sono periodi dell’anno in cui questa spesa diventa una vera e propria tragedia. Stiamo parlando dei mesi più freddi, quando il consumo di gas cresce a causa del riscaldamento e dell’utilizzo maggiore di acqua calda. Per evitare di ritrovarsi con una spesa mensile non sostenibile, oltre a scegliere la fornitura di gas più conveniente tra quelle disponibili sul mercato libero, ci sono tutta una serie di strategie da poter mettere in atto, che andiamo ad analizzare in questo articolo.

Ottimizzare la temperatura

Una delle prime strategie da poter attuare per risparmiare sui costi del gas è ottimizzare la temperatura interna della propria abitazione. Il riscaldamento rappresenta infatti una delle principali spese in bolletta e, se non si fa attenzione al livello del clima indoor, magari tenendolo troppo alto o creando sbalzi termici estremi, il rischio è quello di portare i consumi ad un livello molto elevato, che si ripercuotono poi sulla bolletta. Il consiglio è quindi quello di impostare la caldaia per ottenere una temperatura costante senza oscillazioni, andando anche a spegnere il riscaldamento nelle ore notturne o quando si è assenti da casa.

Ridurre i consumi

Ridurre i consumi consente di diminuire le spese sul gas. Per quanto questa affermazione sembri ovvia, non sempre le persone riescono a metterla in pratica come dovrebbero. Per farlo, sono sufficienti piccoli accorgimenti quotidiani. Ad esempio, riscaldare solo gli spazi domestici che si utilizzano, andando a chiudere invece tutte le stanze poco frequentate. Oppure, servirsi di elettrodomestici intelligenti per riuscire a ridurre il consumo di gas mentre si cucina, così come ridurre l’uso dell’acqua calda. O, ancora, sfruttare termostati smart gestibili da remoto per programmare il riscaldamento anche quando non si è in casa. Si tratta di pratiche semplici da attuare, che assicurano un risparmio di gas estremamente importante ai fini delle spese mensili.

Migliorare l’efficienza energetica

Un’abitazione efficiente è un’abitazione che consuma meno. Partendo da questo presupposto, possiamo dire che dotare la propria casa di un buon isolamento termico (magari sostituendo gli infissi vecchi), installare una caldaia moderna che funziona bene (come le caldaie a condensazione), fare regolare manutenzione dei radiatori e sfruttare le energie rinnovabili (pannelli solari termici e pompe di calore) sono tutte strategie utili a ridurre i consumi e risparmiare sulle spese del gas.

Puntare sulla tecnologia

Anche la tecnologia rappresenta un’alleata preziosa per risparmiare sulle spese del gas. Oltre alle nuove caldaie a condensazione, che garantiscono consumi ottimizzati, si può optare per altri dispositivi moderni. Ad esempio, le valvole termostatiche permettono diregolare automaticamente il flusso di acqua calda nei caloriferi, per raggiungere e mantenere la temperatura desiderata, mentre i cronotermostati sono utili a tenere sotto controllo il riscaldamento: questi dispositivi digitali consentono non solo di programmare l’accensione e lo spegnimento della caldaia, ma anche di impostare la temperatura desiderata, per ottimizzare i consumi e generare un controllo totale e super efficiente del riscaldamento domestico.