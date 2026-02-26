comitini

Comitini, tentata truffa sventata grazie agli incontri informativi dei Carabinieri

Un'anziana ha evitato la truffa riferendo tutto ai Carabinieri

Un tentativo di truffa ai danni di un’anziana è stato sventato a Comitini grazie agli incontri di prevenzione organizzati dall’Arma dei Carabinieri sul territorio. Le iniziative, svoltesi nei mesi scorsi presso il Palazzo Bellacera e al termine di una celebrazione religiosa, avevano l’obiettivo di informare la cittadinanza, in particolare le persone anziane, sulle modalità più diffuse utilizzate dai truffatori e sui comportamenti da adottare in caso di telefonate sospette.
Proprio facendo tesoro dei consigli ricevuti durante quegli incontri dal maresciallo Picone, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Comitini, una donna ha evitato di cadere nella trappola. Contattata telefonicamente da sconosciuti che le avevano riferito di un grave incidente causato dal figlio e della necessità di consegnare denaro o oro per evitarne l’arresto, l’anziana non si è lasciata prendere dal panico: ha interrotto la chiamata e ha contattato immediatamente i Carabinieri.
I militari si sono recati subito presso l’abitazione della signora, predisponendo un servizio di controllo nella speranza che i malviventi si presentassero per ritirare quanto richiesto. Tuttavia, nessuno si è fatto vivo. Dopo aver rassicurato la donna e i familiari, i Carabinieri hanno ribadito la loro piena disponibilità a intervenire per qualsiasi necessità.
“Un caso che conferma quanto l’informazione e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possano fare la differenza nel contrasto alle truffe”, dichiara il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, che ha espresso un sentito ringraziamento ai militari dell’Arma per l’impegno quotidiano profuso a tutela della comunità e per l’efficacia dell’attività di prevenzione svolta sul territorio.

