PRIMO PIANO

Con autocarro rubato pieno di rame non si fermano all’alt della polizia, caccia ai malviventi 

È successo la scorsa notte in territorio di Sciacca dove almeno tre banditi, forse quattro, si sono dileguati tra le campagne

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

A bordo di un autocarro risultato rubato e carico di rame certamente provento di furto non si sono fermati all’alt della polizia tentando di scappare. È successo la scorsa notte in territorio di Sciacca dove almeno tre banditi, forse quattro, si sono dileguati tra le campagne.

Non prima però di aver centrato in pieno un albero. Il fiato sul collo della polizia, e il conseguente incidente, hanno probabilmente fatto desistere i malviventi che hanno abbandonato il furgone e sono scappati. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Stradale di Agrigento.  

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

L’agrigentino Gero Miccichè tra le “firme” del gioco Battlefield, il nuovo successo di EA
Palermo

Il “pugno chiuso” tradisce lo spacciatore, arrestato 44enne
Palma di Montechiaro

Ok al ricorso di una struttura sanitaria di Palma di Montechiaro, Tar “apre” a nuovi accreditamenti 
Enna

Ruba attrezzatura ad un imprenditore agricolo, denunciato
Apertura

Si intrufola in un b&b e ruba televisore di 55 pollici, denunciato trentacinquenne 
Agrigento

Trasportava turista senza aver attivato il tassametro, multa e fermo del taxi