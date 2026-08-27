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Nascondeva in garage fucile, cartucce e munizioni: arrestato

Il 33 enne deve rispondere di detenzione abusiva di arma comune

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha scoperto un nascondiglio ideato da un 33enne catanese nel garage per occultare un fucile, cartucce e munizioni.

Dopo una specifica attività info-investigativa, mirata a prevenire e a contrastare la detenzione illegale di armi, i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno individuato il 33enne, dapprima raggiungendolo nella sua abitazione a Gravina di Catania e, poi, perquisendo il garage nella sua esclusiva disponibilità, nel quartiere di San Giovanni Galermo.

I poliziotti hanno monitorato gli spostamenti del 33enne, individuando la rimessa, le cui chiavi sono state trovate nella sua abitazione.

Scattata la perquisizione, i “falchi” hanno controllato in ogni angolo del locale, scorgendo, sotto ad un vecchio divano, una doppietta con alcune cartucce e diverse munizioni per armi corte.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, gli agenti della Questura hanno arrestato il 33enne per detenzione abusiva di arma comune, deferendolo all’Autorità Giudiziaria anche per il reato di detenzione illegale di munizionamento. Una volta convalidato l’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari.

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