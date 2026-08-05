Enna

Sfonda recinzione di un cantiere e finisce contro un’auto in sosta, morto 25enne

L’urto è stato di violenza tale da non lasciare scampo al conducente, deceduto sul colpo

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

 Un 25enne, di origini marocchine è morto la notte scorsa in un incidente avvenuto nell’Ennese, sulla strada provinciale 98, la ‘Turistica’, in direzione Piazza Armerina. L’auto che stava guidando, per cause in corso di accertamento, ha sfondato una recinzione che delimita un cantiere e si è schiantata contro un mezzo in sosta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e personale del 118

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