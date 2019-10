Concorso di poesia “TeatrAnimainversi II edizione”: i finalisti

Si sono concluse le operazioni relative al conteggio dei voti espressi dai giurati del TeatrAnimainversi, il concorso di poesia organizzato dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento.

La somma dei voti espressi dalla giuria del concorso (composta da Alessandro Accurso Tagano, libraio e Coordinatore Sindacato Italiano Librai Sicilia, Margherita Biondo, docente, scrittrice e pittrice, Salvatore Nocera Bracco, Medicattore, Antonio Liotta, editore Medinova, Francesco Pira, professore di comunicazione e giornalismo presso l’Università degli Studi di Messina, Marco Savatteri, autore, regista e Direttore della Casa del Musical Agrigento, Daniela Spalanca, docente, giornalista e scrittrice, Stelio Zaccaria, giornalista) ha permesso di formare una classifica di merito e di individuare i primi tre classificati del concorso, che sono (in ordine alfabetico e non di merito):

-Lo Dico Giuseppe – Joppolo Giancaxio (Ag): E verrà il mio tempo

-Minniti Rita – Cava de’ Tirreni (SA): Di questo amore quanto amore

-Nobile Angela – Favara (Ag): Non eri più (Alzheimer – Morte di un’anima).



La proclamazione dei vincitori è prevista per dicembre 2019, in occasione di un evento/spettacolo durante il quale sarà data lettura delle tre poesie finaliste e svelata la classifica di merito. A ciascuno dei tre vincitori, sarà consegnata la targa di merito ed un “premio artistico” a firma di un noto pittore agrigentino. L’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento ringrazia la giuria del concorso e tutti i poeti partecipanti, dando appuntamento alla data dell’evento di premiazione.