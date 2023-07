Consorzio Sifiso, ‘accreditati da Regione Siciliana per Adi”

La Regione Siciliana, con i decreti firmati proprio in questi giorni, ha dato il via all’accreditamento del Consorzio Sisifo, operatore nel campo dell’assistenza domiciliare integrata. L’ospedale a domicilio, come viene chiamato dai non addetti ai lavori, diventa così una realtà per un grande bacino di utenza per cinque provincie siciliane: Catania, Agrigento, Messina, Siracusa e Caltanissetta. “L’Adi – dichiara il presidente di Sisifo Giuseppe Piccolo – ovvero l’assistenza domiciliare integrata, verrà fornita dai nostri operatori del Consorzio, che numerosi arrivano da oggi ad allargare in maniera significativa la scelta del servizio a domicilio. Ricordiamo che il servizio, costituito dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita del paziente, potrà essere richiesto da tutti coloro che ne avranno necessità. Basta rivolgersi al proprio medico curante”.