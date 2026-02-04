Agrigento

Controlli a tappeto nelle case di riposo, tre denunce e sanzioni per 100 mila euro 

I numeri di un maxi controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro di Agrigento in alcune case di riposo

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Centomila euro tra multe e ammende, tre persone denunciate, quattro lavoratori in “nero” e altri sei assunti ma non regolarmente. Sono i numeri di un maxi controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro di Agrigento in alcune case di riposo e strutture che ospitano anziani in provincia. Al termine delle ispezioni sono state riscontrate irregolarità amministrative e non soltanto.

A finire nei guai tre persone: un sessantenne, titolare di una casa di riposo, ritenuto responsabile di omessa sorveglianza sanitaria; una trentacinquenne, presidente del Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale, per non avere designato il Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione); un cinquantenne, anche lui presidente del Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale, per utilizzo sistema video sorveglianza privo di autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per 85.000 euro ed ammende per 18.000 euro.

