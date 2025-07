Cooperative per minori non accompagnati pagati a singhiozzo, sit-in di protesta ad Agrigento

Crescono le difficoltà nel garantire un’accoglienza dignitosa e conforme ai principi normativi nazionali e internazionali, a causa della mancanza di fondi e di interlocuzione istituzionale. Per questo motivo le associazioni e le cooperative di Agrigento che ospitano minori stranieri non accompagnati stamattina davanti la Prefettura hanno dato vita a un sit-in di protesta per segnalare la situazione di grave criticità in cui versa attualmente il sistema di accoglienza sul territorio.

Tra le altre cose le cooperative denunciano il blocco dei pagamenti da parte degli enti competenti per periodi superiori a 9 mesi; la sospensione delle assegnazioni di nuovi minori a strutture già autorizzate e operative; l’assenza di protocolli chiari e funzionanti per la gestione dei neomaggiorenni, che restano in carico alle strutture senza riconoscimento né copertura economica.

“I gravi ritardi nel trasferimento dei contributi ministeriali costituiscono una criticità che sta mettendo a dura prova la tenuta dei servizi dedicati ai MSNA. Le nostre strutture vengono pagate a singhiozzo e addirittura con anni di ritardo, chiediamo ai nostri politici siciliani di intervenire fattivamente su condotte amministrative vergognose” dichiarano alcuni operatori presenti al sit-in.