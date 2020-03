Coroanvirus,Sicilia: selezionati 350 medici: contratti per 600 infermieri

Sono oltre 400 le istanze pervenute dai medici che stanno rispondendo al reclutamento della Regione siciliana per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nell’Isola. Il Policlinico ‘Martino’ di Messina – azienda capofila per l’arruolamento del personale medico – ha già individuato, tra questi, 350 professionisti suddivisi in 80 specializzati, 70 specializzandi e 200 non specializzati. Il bando, comunque, resta ancora aperto. Il personale verrà destinato alle corsie degli ospedali di tutto il Sistema sanitario regionale. L’assessorato ala Salute, guidato da Ruggero Razza, ha immediatamente adottato una direttiva che recepisce tutte le disposizioni in deroga all’ordinaria modalità di contrattualizzazione, avviando così le azioni per un celere reclutamento del personale medico e sanitario necessario a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

In queste ore sono stati posti sotto contratto oltre 600 infermieri che hanno risposto al bando dell’Asp di Palermo, azienda capofila di riferimento anche per i professionisti di supporto sanitario (Oss e ausiliari). Un nuovo avviso di bacino riservato a Oss e infermieri scadrà mercoledì 18 marzo. Oggi, intanto è stato formalizzato l’accordo tra assessorato alla Salute e Aiop Sicilia per l’impiego straordinario di personale sanitario e per l’utilizzo dei posti letto degli ospedali privati accreditati compresi quelli di Terapia intensiva e semintensiva.