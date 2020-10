Covid-19, boom di contagi a Randazzo: istituita zona rossa

Dopo Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento, Mezzojuso (Palermo) e Galati Mamertino (Messina), Randazzo, in provincia di Catania e’ la quarta ‘zona rossa’ istituita in Sicilia.

Novantasette casi positivi al Covid accertati attraverso il tampone molecolare e altri sessanta con quello rapido: un vero cluster territorializzato e’ stato individuato a Randazzo . Per questo motivo, da domani, lunedi’ 19 ottobre, alle 9, nel Comune etneo scattera’ la ‘zona rossa’. Un provvedimento preso dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del coronavirus. L’ordinanza, appena firmata, restera’ in vigore fino alle 24 del 26 ottobre.