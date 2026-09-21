Criminalità, il Prefetto Caccamo: “Le forze di polizia ci sono ma serve impegno di tutti”





Sparatorie, risse, furti e danneggiamenti. Nell’Agrigentino cresce la preoccupazione dei cittadini per una serie di episodi che alimentano il senso di insicurezza sul territorio. E a destare particolare allarme è il coinvolgimento, sempre più frequente, di giovani in fatti di cronaca e situazioni di violenza. Residenti e commercianti chiedono una presenza più capillare delle forze dell’ordine, maggiori controlli e interventi più incisivi per prevenire episodi di violenza e vandalismo.

“La sicurezza non deve passare solamente attraverso magistrati, forze di polizia deve passare attraverso la società civile. Ai giovani chiedo di assumersi le responsabilità. Loro devono essere i protagonisti del territorio in cui vivono, far sì che la tutela della propria persona, della persona altrui, ma soprattutto del patrimonio deve diventare il loro principio di vita. Le forze dell’ordine sono sempre presenti non possiamo assolutamente dimenticare il loro impegno giornaliero, però ecco l’impegno deve essere corale, deve essere un impegno della società civile che comprende come sappiamo i cittadini comprenda i sindaci comprende l’associazionismo tutti quanti se svolgiamo il nostro compito dico probabilmente avremo una società più giusta.” Queste le parole del Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo.