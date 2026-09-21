Agrigento

Criminalità, il Prefetto Caccamo: “Le forze di polizia ci sono ma serve impegno di tutti”

Allarme sicurezza nell’Agrigentino e i cittadini chiedono più controlli

Pubblicato 5 ore fa
Da Irene Milisenda



Sparatorie, risse, furti e danneggiamenti. Nell’Agrigentino cresce la preoccupazione dei cittadini per una serie di episodi che alimentano il senso di insicurezza sul territorio. E a destare particolare allarme è il coinvolgimento, sempre più frequente, di giovani in fatti di cronaca e situazioni di violenza. Residenti e commercianti chiedono una presenza più capillare delle forze dell’ordine, maggiori controlli e interventi più incisivi per prevenire episodi di violenza e vandalismo.

“La sicurezza non deve passare solamente attraverso magistrati, forze di polizia deve passare attraverso la società civile. Ai giovani chiedo di assumersi le responsabilità. Loro devono essere i protagonisti del territorio in cui vivono, far sì che la tutela della propria persona, della persona altrui, ma soprattutto del patrimonio deve diventare il loro principio di vita. Le forze dell’ordine sono sempre presenti non possiamo assolutamente dimenticare il loro impegno giornaliero, però ecco l’impegno deve essere corale, deve essere un impegno della società civile che comprende come sappiamo i cittadini comprenda i sindaci comprende l’associazionismo tutti quanti se svolgiamo il nostro compito dico probabilmente avremo una società più giusta.” Queste le parole del Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Cinque omicidi (ancora) senza un colpevole: i “cold case” che hanno sconvolto Licata 
di Irene Milisenda

Livatino 36 anni dopo il martirio, il Procuratore Di Leo: “Ha dedicato la vita allo Stato e ha lavorato per gli altri”
Apertura

Dramma in un’abitazione, madre e figlio trovati morti
di Irene Milisenda

Criminalità, il Prefetto Caccamo: “Le forze di polizia ci sono ma serve impegno di tutti”
Agrigento

Due sparatorie in 24 ore e una sola pistola, ad Agrigento si indaga su possibile regolamento di conti 
banner italpress istituzionale banner italpress tv