Crisi idrica, le associazioni incontrano le Istituzioni il 26 ottobre allo Spazio Temenos

Leassociazioni, riunite in apposito coordinamento, organizzano un’assemblea pubblica, con dibattito, da tenersi il giorno 26 ottobre prossimo, dalle ore 9,30, presso lo Spazio Temenos ad Agrigento, sul tema della crisi idrica, con particolare riferimento alla provincia agrigentina.

L’incontro, che sarà moderato da un giornalista esperto in materia, prenderà spunto dalle recenti manifestazioni pubbliche, e prevede interventi che consentano di affrontare e dibattere, anche da differenti posizioni, sui seguenti temi: Le risposte delle Istituzioni alle istanze dei cittadini sul tema della crisi idrica; Il ruolo di AICA e di ATI nella gestione del servizio idrico integrato in provincia; Gli impegni della Regione Sicilia su dighe, invasi, reti e il ruolo di Siciliacque S.p.A; L’equità tra le utenze, tra i cittadini, tra i diversi comuni nell’accesso alla risorsa idrica; Le prospettive del servizio idrico nella provincia di Agrigento; I mancati investimenti, i finanziamenti disponibili e quelli non spesi; Le priorità gestionali, il ruolo di indirizzo dei Comuni e dei Sindaci; I servizi sostitutivi e le utenze sensibili;Il rispetto dell’ambiente, il risparmio della risorsa, la lotta a sprechi, abusi, anomalie; La tutela degli utenti consumatori e l’ipotesi di una class action.

In relazione all’importanza e all’attualità degli argomenti trattati, l’invito all’adesione e alla partecipazione attiva al dibattito è stato formulato nei confronti dei vertici di ATI e AICA, dei rappresentanti istituzionali, dei sindaci, parlamentari nazionali e regionali, tecnici, rappresentanti di sindacati, associazioni, comitati civici, partiti politici.