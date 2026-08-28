Crollo in via Saponara, il Sindaco Sodano e Assessore Sciortino: “non possiamo assistere alla perdita del patrimonio storico della città”

A seguito del crollo che ha interessato un immobile in via Saponara, nel cuore del Centro Storico di Agrigento, l’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente attivando tutte le procedure necessarie alla verifica delle condizioni di sicurezza dell’area e alla definizione degli interventi urgenti da porre in essere.

L’area interessata era già stata oggetto di provvedimenti comunali finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e, proprio in considerazione delle condizioni dell’immobile e della mancata esecuzione degli interventi necessari da parte dei soggetti tenuti a provvedervi, il Comune aveva disposto misure di interdizione e messa in sicurezza dell’area.

«La priorità assoluta in queste ore» dichiarano il sindaco Michele Sodano e l’assessora al Centro Storico Eleonora Sciortino «è garantire la sicurezza delle persone e degli edifici circostanti. Per questa ragione abbiamo immediatamente coinvolto tutte le istituzioni e gli organismi competenti, affinché le valutazioni e le decisioni vengano assunte in maniera coordinata e con la massima tempestività».

L’Amministrazione ha pertanto convocato un sopralluogo congiunto e un tavolo tecnico con gli enti competenti in materia di sicurezza, tutela e protezione del territorio, coinvolgendo, tra gli altri, Vigili del Fuoco, Genio Civile, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e strutture tecniche comunali.

L’obiettivo è verificare puntualmente le condizioni dell’area interessata dal crollo, valutare eventuali situazioni di rischio per gli immobili limitrofi e individuare gli interventi immediati necessari alla messa in sicurezza, conciliando le esigenze di pubblica incolumità con quelle di tutela del patrimonio storico e architettonico.

L’episodio di via Saponara pone una questione che va ben oltre la gestione della singola emergenza.

«Quello che sta accade davanti ai nostri occhi» sottolinea l’assessora Sciortino «ci mette davanti a un problema che non possiamo più affrontare esclusivamente in termini emergenziali. Il Centro Storico di Agrigento rappresenta una parte fondamentale dell’identità storica della nostra città. Ogni edificio cheperdiamo è una lacerazione ad un patrimonio unico e irripetibile, una ferita alla nostro passato e al nostro futuro.. La tutela della pubblica incolumità viene prima di ogni altra considerazione, ma accantoall’emergenza occorre costruire una strategia strutturale di conoscenza, prevenzione, recupero e rigenerazione».

In questa direzione, il Comune di Agrigento sta avviando il percorso di adesione all’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (ANCSA), con l’obiettivo di inserire Agrigento all’interno di una retenazionale di città, amministrazioni, università e competenze impegnate nella tutela e nella rigenerazione dei centri storici.

Parallelamente, l’Amministrazione intende riaprire il confronto con gli Ordini professionali e con le competenze tecniche del territorio, recuperando aggiornando il lavoro di censimento del patrimonioedilizio del Centro Storico già realizzato negli anni passati. Un patrimonio di conoscenze che può costituire la base per una ricognizione aggiornata delle condizioni degli immobili, per l’individuazione delle situazioni maggiormente vulnerabili e per la programmazione degli interventi.

«Non vogliamo limitarci alla gestione delle emergenze» aggiunge il sindaco Sodano. «Dobbiamo costruire una politica stabile per il Centro Storico, capace di mettere insieme sicurezza, tutela, recupero e nuove funzioni. Ma una città come Agrigento non può essere lasciata sola ad affrontare un problema di questa dimensione».

Per questo il Comune intende chiedere alla Regione Siciliana l’attivazione di specifiche linee di finanziamento destinate alla messa in sicurezza, al recupero e alla rigenerazione del patrimonio edilizio dei centri storici, con particolare attenzione agli immobili che presentano condizioni di maggiore vulnerabilità e alle aree di più rilevante valore storico e identitario.

«Il crollo di via Saponara deve richiamare tutti a una responsabilità comune. Nell’immediato occorre mettere in sicurezza l’area e tutelare le persone. Subito dopo dobbiamo lavorare affinché la prevenzione sostituisca progressivamente l’emergenza. Agrigento non può permettersi di perdere, un edificio alla volta, il proprio Centro Storico». concludono Sodano e Sciortino.