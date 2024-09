Da Catania a Mazzarino con la droga: arrestata coppia

Due catanesi, un uomo di 54 anni e una donna di 43 anni, in trasferta a Mazzarino sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Fermati a un posto di blocco, i due erano in possesso di numerose dosi – circa 47 grammi – di crack e cocaina nascoste nella borsa della donna, un bilancino per la pesatura, 250 grammi di bicarbonato utilizzato come sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga. Per la donna, il tribunale di Gela ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Giarre e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre l’uomo è stato scarcerato.