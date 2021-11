Dal progetto “Cefel” alla scuola di alta formazione archeologica del “Mediterraneo”: le nuove proposte del Ecua di Agrigento

È stata presentata questa mattina presso il consorzio universitario di Agrigento l’offerta formativa che il progetto “Cefel” rivolge a studenti, imprese e operatori dei siti archeologici, per lo sviluppo di nuove professionalità nel settore, formando competenze e favorendo opportunità di lavoro. Il progetto è finanziato dal programma Eni di cooperazione Italia – Tunisia, ed è promosso dal Consorzio universitario di Agrigento in collaborazione con il Parco archeologico della Valle dei Templi.

“Con questa offerta formativa, vogliamo promuovere un coordinamento Italia/Tunisia per rispondere alla duplice esigenzadi buona gestione dei beni culturali e di creazione di nuove e inedite opportunità lavorative per i giovani italiani e tunisini”, dichiara il presidente dell’Ecua di Agrigento, Nenè Mangiacavallo.

Nello specifico si tratta di: tre corsi di formazione gratuiti dedicati a studenti – diplomati, laureandi e laureati – italiani residenti in Sicilia e tunisini;un corso di formazione gratuito per gli operatori di gestori di siti archeologici;un corso di formazione breve gratuito per i dipendenti di imprese già attive nell’offerta di beni e servizi collegati al patrimonio archeologico.

Durante la presentazione del progetto è stato annunciato dallo stesso Mangiacavallo di una Scuola del Mediterraneo, un corso di alta formazione in studi archeologici che avrà sede presso il consorzio universitario di contrada Carcarelle.