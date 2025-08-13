Dalla Regione Siciliana 8,1 milioni per mettere in sicurezza gli edifici scolastici

PALERMO (ITALPRESS) – Il governo regionale ha destinato complessivamente 8,1 milioni di euro a interventi di manutenzione urgente nelle scuole siciliane. Dopo i 3 milioni stanziati con la circolare emanata ad aprile scorso dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, ulteriori 5,1 milioni per la messa in sicurezza degli edifici sono stati inseriti nella legge […]