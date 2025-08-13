dalla Regione

Dalla Regione Siciliana 8,1 milioni per mettere in sicurezza gli edifici scolastici

PALERMO (ITALPRESS) – Il governo regionale ha destinato complessivamente 8,1 milioni di euro a interventi di manutenzione urgente nelle scuole siciliane. Dopo i 3 milioni stanziati con la circolare emanata ad aprile scorso dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, ulteriori 5,1 milioni per la messa in sicurezza degli edifici sono stati inseriti nella legge […]

Pubblicato 3 minuti fa
Da Redazione
0 commenti
Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

dalla Regione

Dalla Regione Siciliana 8,1 milioni per mettere in sicurezza gli edifici scolastici
Agrigento

Aica, Claudio Guarneri non è più il direttore generale
Politica

Naufragio Lampedusa, Piantedosi “Urgente prevenire i viaggi in mare”
Agrigento

Pd, nuova rete idrica di Agrigento: c’è ancora chi rema contro
di Gabriele Terranova

L’agonia di Naro: tra accuse manzoniane e il PD che invoca i tecnici ma non parla con sè stesso
Ultime Notizie

Controlli ambientali e tutela degli animali: sequestrata area a Licata