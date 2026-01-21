Danni del maltempo, Confesercenti: “disponibile un plafond di 2,5 milioni di euro per le imprese”

dalla Regione

“Esprimo, a nome di Confesercenti, vicinanza alle comunità e alle imprese colpite in queste ore in diverse zone d’Italia dal maltempo e dalle mareggiate. Una vicinanza che vogliamo rendere concreta, mettendo subito a disposizione strumenti di sostegno operativo per chi deve affrontare danni e ripristini”. Così Nico Gronchi, Presidente Nazionale di Confesercenti.

“Abbiamo deciso di attivare con effetto immediato un plafond complessivo di 2,5 milioni di euro, tramite le nostre strutture finanziarie. Attraverso Cassa del Microcredito S.p.A. sarà possibile ottenere un finanziamento a tasso fisso e agevolato fino a 25.000 euro, rimborsabile in un periodo massimo di cinque anni, con garanzia diretta agevolata rilasciata da Commerfin S.c.p.A. È un intervento già operativo e subito richiedibile tramite le strutture territoriali dell’Associazione”.

“Ringrazio il presidente Gronchi – dichiara il presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina – per avere tempestivamente risposto alle nostre sollecitazioni. Questa misura potrà affiancarsi a qualunque ulteriore forma di sostegno pubblico che dovesse essere prevista. L’obiettivo è dare rapidamente ossigeno alle imprese, consentire i primi ripristini e mettere in sicurezza le attività, in attesa delle verifiche e degli interventi necessari sui territori”.

