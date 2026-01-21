Impazza il toto sindaco ad Agrigento, Picarella: “c’è bisogno di una figura capace di parlare poco e lavorare molto”

In queste settimane stanno circolando molti nomi in vista delle prossime amministrative ad Agrigento. “Troppi nomi, però, sembrano emergere più per dinamiche da gossip politico che per una reale volontà e capacità di mettersi in gioco per la città. Agrigento oggi non ha bisogno di operazioni di facciata né di candidature costruite a tavolino. Ha bisogno di credibilità ritrovata”, commenta Francesco Picarella di Federalberghi che continua: “Il profilo ideale è quello di una persona riconoscibile per serietà, con competenze dimostrabili, capace di parlare poco e lavorare molto. Una figura che conosca la macchina amministrativa, che sappia ascoltare i cittadini e che viva il ruolo pubblico come servizio, non come palcoscenico. La vera sfida non è “chi si candida”, dice, ma con quale autorevolezza lo fa. Perché la fiducia non si improvvisa: si costruisce nel tempo, con coerenza, professionalità e responsabilità. Agrigento merita di più. Merita persone credibili, prima ancora che popolari”, ha concluso Picarella.