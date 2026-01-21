Racalmuto

Dopo scuola gratuito, il servizio attivato dal Comune di Racalmuto

Il servizio, in collaborazione con la Pro Loco Neapolis, è indirizzato ad alunni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico e sociale

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Il Comune di Racalmuto, in collaborazione con la Pro Loco Neapolis di Racalmuto, attiva un servizio di dopo Scuola gratuito rivolto ad alunni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico e sociale. A renderlo noto il Sindaco, Calogero Bongiorno e l’assessore alla pubblica istruzione, Cinzia Leone.

L’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Racalmuto. È possibile ritirare il modulo cartaceo di iscrizione presso l’Ufficio Scolastico comunale che deve essere consegnato all’Ufficio di protocollo entro il 30 gennaio 2026.

Le domande pervenute saranno valutate e verrà stilata una graduatoria sulla base dell’attestazione ISEE in corso di validità. Gli alunni ammessi saranno in numero massimo di 20, n.10 della scuola primaria e n. 10 della scuola secondaria di I^ grado.

