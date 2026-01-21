Documentazione Aeroporto Agrigento consegnata al Mit, Pisano: “passi concreti per il futuro”

“È appena terminato l’incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui ho partecipato insieme ai tecnici del Libero Consorzio comunale, durante il quale è stata consegnata tutta la documentazione relativa al progetto dell’aeroporto di Agrigento. Ora tutta la documentazione passerà a ENAC per la valutazione finale e per l’inserimento nel Piano Nazionale degli Aeroporti”. Questo le parole del deputato agrigentino, Lillo Pisano, a margine dell’incontro che si è svolto a Roma per avviare la costruzione di un aeroporto ad Agrigento.

“Oggi si è fatto un ulteriore passo verso un traguardo che, fino a poco tempo fa, sembrava solo un sogno. Non sono parole, non sono promesse. Sono atti concreti, sono risultati, sono fatti che avvicinano Agrigento e gli agrigentini al futuro che meritano.Tutto per la mia gente”, ha concluso Pisano.