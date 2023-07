Disservizi idrici a Caltabellotta, il gruppo “Liberamente” chiede spiegazioni al sindaco

A seguito di numerosi e ripetuti episodi, seguiti da solleciti verbali e telefonici provenienti da molteplici cittadini residenti in diverse zone del territorio comunale, inerenti la mancata ripetuta e continua non erogazione del servizio idrico, ma anche dello stato in cui versano le strade interessate da perdite, il Gruppo Consiliare “Liberamente” del Comune di Caltabellotta interrogano il Sindaco Calogero Cattano per conoscere se e quali azioni si stiano ponendo in essere per fronteggiare l’emergenza.

“Le esigenze di approvvigionamento dell’acqua sono indispensabili a livello igienico-sanitario, scrivono i consiglieri comunali; la mancata erogazione si scontra con tali esigenze che con le elevate temperature che si stanno registrando potrebbero fare registrare tali problematiche; inoltre i cittadini sono anche i principali contribuenti e meritano non soltanto chiarezza, ma che sia garantito un servizio giusto e regolare.”