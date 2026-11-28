In occasione dell’Assemblea nazionale ANCI di Verona, nello spazio dedicato alla campagna “Scegli di donare” del Centro Nazionale Trapianti, sono stati presentati i dati aggiornati al 31 ottobre 2026. A San Biagio Platani il 56,2% dei cittadini ha espresso il consenso alla donazione degli organi, con un incremento di 1,5 punti percentuali rispetto al 2025.Un dato che colloca il Comune agrigentino all’11° posto in provincia di Agrigento, al 125° in Sicilia e al 5.104° a livello nazionale.

“Un risultato importante, che testimonia il valore della solidarietà e dell’altruismo e che rappresenta uno stimolo a proseguire nelle attività di informazione e sensibilizzazione. Dietro ogni consenso, infatti, c’è una scelta di generosità che può trasformarsi in una concreta possibilità di salvare vite umane. L’obiettivo è coinvolgere sempre più cittadini e rendere la cultura della donazione un patrimonio condiviso dell’intera comunità”, ha commentato il sindaco Salvatore Di Bennardo.