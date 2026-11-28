Donazione degli organi, il 56,2% dei cittadini di San Biagio Platani ha detto sì
Un risultato che riempie d’orgoglio la comunità di San Biagio Platani e conferma una crescente sensibilità verso la cultura della donazione degli organi.
In occasione dell’Assemblea nazionale ANCI di Verona, nello spazio dedicato alla campagna “Scegli di donare” del Centro Nazionale Trapianti, sono stati presentati i dati aggiornati al 31 ottobre 2026. A San Biagio Platani il 56,2% dei cittadini ha espresso il consenso alla donazione degli organi, con un incremento di 1,5 punti percentuali rispetto al 2025.Un dato che colloca il Comune agrigentino all’11° posto in provincia di Agrigento, al 125° in Sicilia e al 5.104° a livello nazionale.
“Un risultato importante, che testimonia il valore della solidarietà e dell’altruismo e che rappresenta uno stimolo a proseguire nelle attività di informazione e sensibilizzazione. Dietro ogni consenso, infatti, c’è una scelta di generosità che può trasformarsi in una concreta possibilità di salvare vite umane. L’obiettivo è coinvolgere sempre più cittadini e rendere la cultura della donazione un patrimonio condiviso dell’intera comunità”, ha commentato il sindaco Salvatore Di Bennardo.