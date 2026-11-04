Confesercenti, Vittorio Messina confermato vicepresidente nazionale

Vittorio Messina, presidente regionale di Confesercenti Sicilia, è stato confermato nella carica di vicepresidente nazionale di Confesercenti, con il conferimento della delega per il Mezzogiorno.

La conferma è avvenuta nel corso della riunione della Presidenza nazionale dell’associazione, tenutasi oggi a Roma, che ha rinnovato la fiducia nei confronti di Messina, riconoscendone l’impegno e il contributo all’attività dell’organizzazione e alla rappresentanza del sistema delle imprese. La nuova delega attribuisce a Messina una responsabilità particolarmente significativa: dare voce alle esigenze del tessuto economico e produttivo delle regioni meridionali, promuovendo politiche di sviluppo, sostegno alle piccole e medie imprese, valorizzazione delle attività commerciali e turistiche e rafforzamento della competitività dei territori.

«La conferma di Vittorio Messina ai vertici nazionali di Confesercenti – si sottolinea – rappresenta un riconoscimento importante non soltanto del suo percorso associativo, ma anche del lavoro svolto in Sicilia e della capacità di interpretare le istanze di un sistema imprenditoriale che costituisce una componente fondamentale dell’economia del Paese». Con questo nuovo incarico, la Sicilia rafforza la propria presenza negli organismi nazionali di Confesercenti e assume un ruolo ancora più diretto nel confronto sulle strategie e sulle politiche di sviluppo del Mezzogiorno.