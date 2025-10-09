Favara

Dopo 9 giorni nessuna notizia di Marianna, svuotati tutti i laghetti: si continua a scavare 

Smentita, intanto, la voce circolata nelle ultime ore di una sospensione delle ricerche nella giornata di domenica. Tutti gli sforzi sono concentrati nel trovare Marianna

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Anche il nono giorno di ricerche volge al termine ma di Marianna Bello, la trentottenne inghiottita da acqua e fango nell’alluvione che ha colpito Favara lo scorso uno ottobre, nessuna traccia. Le operazioni, come di consueto, sono iniziate questa mattina e si sono protratte fino a sera.

Tutte le piscine – dei pozzi creatisi con le abbondanti piogge degli scorsi giorni – sono state svuotate. Erano ben 22. Il movimento terra è andato avanti incessante con le ruspe che hanno scavato praticamente fino a cento metri dal depuratore. In azione anche un cane molecolare.

L’unità cinofila tornerà a Favara lunedì. Domani si riprenderà nuovamente con gli escavatori nella speranza di avere novità. Smentita, intanto, la voce circolata nelle ultime ore di una sospensione delle ricerche nella giornata di domenica. Questa sera si è svolto un breafing nella Tenenza dei carabinieri di Favara. Tutti gli sforzi sono concentrati nel trovare Marianna.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Con autocarro rubato pieno di rame non si fermano all’alt della polizia, caccia ai malviventi 
Favara

Ricerche Marianna Bello, il sindaco Palumbo chiede lo stato di calamità per i danni subiti dal maltempo
Caltanissetta

Ruba la borsa a una donna intenta a pregare in chiesa: ventisettenne arrestato
Politica

Porto Empedocle, l’opposizione all’attacco dell’amministrazione Martello
Agrigento

Agrigento, il Comando provinciale dei Carabinieri apre le porte della caserma per le Giornate FAI d’Autunno
Catania

Tenta il furto in un edificio dismesso: i Carabinieri arrestano un 47enne