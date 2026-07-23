Caltanissetta

Doppio dramma in ospedale, 47enne stroncato da malore: il suocero apprende la notizia e muore 

Il 47enne, operatore sanitario in servizio all’Asp di Agrigento, è stato colto da malore. Il suocero, appresa la notizia, è morto per un infarto

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Una vera e propria tragedia ha colpito un’intera famiglia nel giro di poche ore a Mussomeli. Un operatore socio-assistenziale – Cristian Frangella 47 anni – è deceduto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Il suocero – Giacomo Proietto, 60 anni – non appena ha appreso la notizia della scomparsa del genero è stato colto da un infarto ed è morto. Frangella, calabrese d’origine ma residente a Sciacca, era un sanitario in servizio all’Asp di Agrigento.

Ieri avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava a casa. A dare l’allarme è stato il fratello. Gli operatori del 118 lo hanno trasferito all’ospedale “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli ma l’uomo sarebbe deceduto durante il tragitto in ambulanza. Poco dopo il padre della fidanzata, Giacomo Proietto, si è recato in ospedale e ha appreso della scomparsa del genero. L’uomo è stato colto da un infarto ed è morto poco dopo. La Procura di Caltanissetta ha aperto un’inchiesta con le indagini che sono state affidate ai carabinieri. 

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