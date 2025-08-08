Dramma a Brescia, studentessa agrigentina muore a 23 anni: stroncata da malore in casa

Dramma a Brescia. Una studentessa di Palma di Montechiaro – Giada Sambito – è morta in seguito ad una crisi respiratoria accusata nella giornata di domenica mentre si trovava nella sua abitazione. Aveva appena 23 anni.

Giada, originaria di Palma di Montechiaro, si era trasferita a Brescia (dove lavora il padre) ma studiava a Camerino. Le mancavano soltanto quattro materia per coronare il suo sogno e conseguire la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche. La salma, dopo l’esame autoptica, è stata restituita ai familiari. Questa mattina Giada ha fatto ritorno nella sua Palma di Montechiaro per l’ultimo saluto.

L’Università di Camerino si stringe intorno alla famiglia e ha dedicato un pensiero per la giovane studentessa, parte attiva del mondo universitario: “Il rettore e la comunità universitaria si stringono con commozione e affetto intorno alla famiglia di Giada – è il messaggio di Unicam –, conosciuta e stimata per il suo impegno, la sua energia e il suo sorriso. In questo momento di dolore mancano le parole, resta il silenzio del rispetto e la vicinanza più sincera a chi l’ha amata”.

Dichiarazione di cordoglio del Sindaco Stefano Castellino

A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Palma di Montechiaro, esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia di Giada Sambito, giovane di appena ventitré anni, improvvisamente scomparsa a causa di una crisi respiratoria mentre si trovava a Brescia, città in cui frequentava l’università ed era ormai prossima alla laurea.La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tutta la città. In questo momento di immenso dolore, non esistono parole capaci di lenire la sofferenza dei genitori e dei familiari; soltanto nella fede in Dio si può trovare un barlume di consolazione, anche se è difficile accettare la perdita di una vita così giovane e promettente.Il ricordo di Giada resterà vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta e voluta bene.