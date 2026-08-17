Catania

Droga e soldi in casa mentre è ai domiciliari: denunciato 21enne

Insieme alla droga trovata la somma in denaro contante di 320 euro, ritenuta provento dello spaccio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di Ramacca, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, hanno denunciato, un 21enne del posto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.
In particolare i militari dell’Arma impegnati in un’attività di perlustrazione del territorio e di controllo dei soggetti agli arresti domiciliari hanno bussato anche all’abitazione di un 21enne sottoposto proprio ad una misura restrittiva. L’uomo era in casa, ma la sua agitazione alla vista delle pattuglie ha indotto gli investigatori ad effettuare una perquisizione.
L’intuizione si è rivelata fondata perché in casa, i Carabinieri hanno scovato hashish, marijuana, un bilancino di precisione, nonché, la somma in denaro contante di 320 euro, ritenuta provento dello spaccio.
Quanto illegalmente posseduto è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri che hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il 21enne

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