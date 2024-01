Erosione Eraclea Minoa, Mareamico: “Speriamo che questi lavoro servano”

Ad Eraclea Minoa sono ripresi i lavori, per cercare di salvare la spiaggia e ciò che resta del retrostante boschetto.

In questo momento si stanno effettuando il ripascimento da terra, con le sabbie prelevate dal porticciolo di Siculiana.

Fino ad ora sono stati trasferiti da Siculiana ad Eraclea solo 10.000 mc, a fronte di 180.000 mc previsti dal progetto.

“Da sempre abbiamo criticato queste tre orribili barriere sub ortogonali”, dichiara in una nota l’associazione Mareamico Agrigento, “avremmo preferito delle barriere soffolte al largo e parallele alla riva. Speriamo che queste barriere, costruite anche troppo lontane tra di loro, riescano a fare bene il loro lavoro”.