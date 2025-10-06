Agrigento

Esplode colpi con una pistola scacciacani, denunciato 19enne 

È successo venerdì sera nel quartiere di Monserrato, nella periferia di Agrigento

Un diciannovenne agrigentino è stato denunciato per aver esploso almeno tre colpi con una pistola “scacciacani”. È successo venerdì sera nel quartiere di Monserrato, nella periferia di Agrigento. Sono stati alcuni residenti di via Egadi, preoccupati dopo aver udito gli spari, a chiamare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che, in breve tempo, hanno identificato un ragazzo poco più che maggiorenne. Una successiva perquisizione ha permesso di recuperare la pistola. Nei confronti del giovane è scattata la denuncia a piede libero. 

