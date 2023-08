Etna, fine dell’attività vulcanica: riaperto l’aeroporto di Catania

L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia comunica la fine dell’attivita’ vulcanica dell’Etna. Si legge in una nota dell’Ingv. L’aeroporto di Catania è aperto e di nuovo operativo. Lo rende noto la direzione dello scalo precisando che per tutte le informazioni sui voli sono consultabili sul sito web dell’aeroporto. Lo scalo catanese è stato chiuso ieri, fino a stamani, a causa della presenza di cenere lavica dovuta all’attività vulcanica dell’Etna. Il primo aereo è partito alle 6.24, con qualche decina di minuti di ritardo, diretto a Praga. Poi un altro aereo è decollato per Torino. Alle 7.20 invece è atterrato il primo aereo, un volo proveniente da Malta. Ieri alla vigilia di Ferragosto migliaia di viaggiatori hanno dovuto subire disagi: sono stati costretti a non tornare a casa come previsto e a non arrivare in Sicilia – o subire ritardi e disagi – per le vacanze programmate.