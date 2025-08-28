Ultime Notizie

Evade da comunità e viene sorpreso in giro con armi: arrestato 19enne

Il ragazzo è stato riportato presso l'istituto penale per Minorenni

E’ stato sorpreso in strada, insieme ad altri coetanei, nonostante fosse ricercato dopo essere fuggito da una comunità per minori. Ad individuare il giovane, un 19enne catanese, sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, impegnati in una delle continue attività di controllo del territorio. In particolare, i poliziotti stavano transitando in via Palermo quando hanno notato l’atteggiamento sospetto di tre ragazzi, fermi in strada a confabulare. Per questo, hanno ritenuto opportuno effettuare un controllo, ma, non appena fermata l’auto di servizio, uno dei tre giovani è scappato, cercando di dileguarsi tra le vie del quartiere pensando di riuscire a farla franca. Uno dei poliziotti, però, l’ha subito inseguito e, dopo poche decine di metri, è riuscito a bloccarlo. Il giovane, un 19enne catanese, è stato identificato insieme agli altri due ragazzi e dalle verifiche compiute sul posto, è emerso che, pochi giorni prima, si era allontanato arbitrariamente da una comunità per minori dove era stato collocato, tempo addietro, dopo essere stato arrestato, in flagranza, perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e di munizioni. A seguito dell’allontanamento dal centro, la Corte d’Appello – Sezione Minori ha ritenuto di disporre l’aggravamento della misura cautelare, ordinando l’accompagnamento del giovane nell’Istituto penale per Minorenni. Pertanto, i poliziotti hanno arrestato il 19enne ed eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare. Dopo gli adempimenti di rito, i poliziotti del Commissariato di Nesima su disposizione del Pubblico Ministero di turno, hanno accompagnato il ragazzo all’Istituto di Bicocca.

