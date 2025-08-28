Food truck completamente abusivo nel centro storico, sequestrato

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, unitamente a personale dell’Arma territoriale e del Comando di Polizia Locale competenti, sono intervenuti nel centro storico di Palermo, dove hanno scoperto un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande completamente abusivo.

In particolare, gli specialisti del NAS si sono imbattuti in un food truck – risultato privo di qualsiasi autorizzazione – con annessa area ristoro esterna completamente attrezzata e disposta in un’area pubblica di diverse centinaia di metri quadri.

Gli operanti hanno constatato le pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali, la mancanza delle licenze, dell’autorizzazione sanitaria e perfino della comunicazione di inizio attività.

I Carabinieri del NAS hanno sottoposto a sequestro l’intera struttura (costituita da food truck, un deposito alimenti, un’ape car allestita allo scopo, oltre che centinaia di elementi di arredo tra cui tavoli, sedie e banchi da lavoro) – il cui valore stimato supera i 200.000 euro – e contestato sanzioni amministrative per circa 10.000 euro. Contestualmente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa due quintali di alimenti e preparazioni gastronomiche varie privi di qualsivoglia informazione riferibile alla rintracciabilità alimentare, il cui valore complessivo ammonta a circa

3.000 euro.

L’operazione si è conclusa con il completo smantellamento dell’attività e con il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di restituire all’area l’urbano decoro.