Athena Festival, due giorni dedicati al festival letterario al femminile

Oggi si è svolta la conferenza stampa dell'evento che si svolgerà nei giorni 29 e 30 agosto nel chiostro del Museo Pietro Griffo

E’ stata presentata questa mattina in conferenza stampa, la quarta edizione l’Athena Festival, che si svolgerà nei giorni 29 e 30 agosto, l’unico festival letterario al femminile esistente in Italia. Erano presenti il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, l’organizzatore del Festival, Alessandro Accurso Tagano, e una delle presentatrici della rassegna, Patrizia Cesari.

Venerdì il primo incontro con Arianna Mortelliti e Rosita Manuguerra. Sabato 30 sarà la volta di Antonella Giuffrè, Alessandra Selmi ed Ester Rizzo a cui si aggiungerà l’assegnazione del Premio speciale Athena alla memoria di Michela Murgia.

Il festival, nato per valorizzare le voci femminili della letteratura e offrire una prospettiva originale sul racconto contemporaneo, si è ormai consolidato come un appuntamento riconosciuto, capace di unire cultura, riflessione e partecipazione collettiva.

