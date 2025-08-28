Cane ucciso barbaramente a Naro, il Partito Animalista fa denuncia in Procura

“Quello che è successo a Naro è gravissimo e ci lascia basiti“, afferma Patrick Battipaglia, Coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano che ha presentato denuncia in Procura contro il responsabile di questo orrendo crimine. “Alla luce della nuova legge contro i reati sugli animali, entrata in vigore il 1° luglio 2025, ci auguriamo che l’autore di questa nefandezza venga condannato. Il povero Merlino merita giustizia. Come Partito Animalista italiano – conclude Patrick Battipaglia – ci costituiremo parte civile nel processo, augurandoci che questa triste vicenda non finisca nel dimenticatoio. Chi è capace di uccidere con tale crudeltà un animale può fare la stessa cosa contro un essere umano, così come confermato da diversi studi scientifici”.