Naro

Cane ucciso barbaramente a Naro, il Partito Animalista fa denuncia in Procura

"Il povero Merlino merita giustizia" afferma il coordinatore del partito, Patrick Battipaglia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Quello che è successo a Naro è gravissimo e ci lascia basiti“, afferma Patrick Battipaglia, Coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano che ha presentato denuncia in Procura contro il responsabile di questo orrendo crimine. “Alla luce della nuova legge contro i reati sugli animali, entrata in vigore il 1° luglio 2025, ci auguriamo che l’autore di questa nefandezza venga condannato. Il povero Merlino merita giustizia. Come Partito Animalista italiano – conclude Patrick Battipaglia – ci costituiremo parte civile nel processo, augurandoci che questa triste vicenda non finisca nel dimenticatoio. Chi è capace di uccidere con tale crudeltà un animale può fare la stessa cosa contro un essere umano, così come confermato da diversi studi scientifici”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

“Il risveglio degli Dei”, da domani ticket ridotto per l’uso dei parcheggi del Parco
Politica

Dissalatore Porto Empedocle, il comitato non arretra: “deve andare via dalla spiaggetta”
Cultura

Athena Festival, due giorni dedicati al festival letterario al femminile
Agrigento

Al via campagna scavi nella Valle dei Templi della Scuola Normale Superiore di Pisa
Ultime Notizie

Evade da comunità e viene sorpreso in giro con armi: arrestato 19enne
Palermo

Food truck completamente abusivo nel centro storico, sequestrato