A Montevago al via il servizio “Taxi sociale”

Il Comune di Montevago, in un’ottica di collaborazione con Terme Acqua Pia, struttura termale presente da decenni sul territorio di Montevago, a partire dall’ 1 settembre procederà all’attivazione del cosiddetto “Taxi sociale”.

Tale servizio, totalmente gratuito per i cittadini che ne faranno richiesta, permetterà di essere accompagnati, tramite mezzo comunale, presso la struttura termale, al fine di poter accedere alle cure termali offerte dalla struttura previa prescrizione medica.

L’accesso agevolato alle cure termali in convenzione con il S.S.N. rappresenta un’opportunità concreta per promuovere salute, prevenzione e qualità della vita, soprattutto per coloro che convivono con patologie croniche e recidivanti. E in un’ottica di collaborazione tra Ente e struttura, proprio da giorno 1 settembre, anche 25 bambini di Montevago, saranno ospiti per una settimana nel centro termale per una colonia estiva.

“L’importanza di valorizzare tale risorsa territoriale locale è motivo di vanto per la nostra Amministrazione e per tutto il territorio della Valle del Bèlice e rappresenta una risorsa, appunto, per la tutela della salute e il miglioramento della qualità della vita, confermando il valore delle cure termali come parte integrante del benessere della collettività” dichiara il Sindaco Margherita La Rocca