Cammarata

Evasione fiscale, condanna definitiva per imprenditore di Cammarata 

Secondo quanto ricostruito, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per il 2016 con una evasione che è stata stimata in oltre 100 mila euro a front di quasi 400 mila euro di ricavi

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un anno e un mese di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Diventa definitiva la condanna nei confronti di Giuseppe Reina, 81 anni, imprenditore di Cammarata, per evasione fiscale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che aveva impugnato il verdetto della Corte di appello di Firenze. La vicenda riguarda la società immobiliare dell’imprenditore che operava in Toscana. Secondo quanto ricostruito, avrebbe omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per il 2016 con una evasione che è stata stimata in oltre 100 mila euro a front di quasi 400 mila euro di ricavi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Visita a sorpresa del presidente Mattarella a Niscemi
Cultura

Valle dei Templi, una passeggiata nella storia: ingresso gratuito per la prima domenica del mese 
Agrigento

Via Gioeni, la segnalazione del Comitato: “Rifiuti e marciapiede pericolante”
Palermo

Sorpresi con arnesi mentre tentano di rubare in esercizi commerciali, 3 arresti
Palermo

Chiama in caserma dicendo di volersi gettare da un ponte, 47enne salvato dai carabinieri
Palermo

Fucili e serra di marijuana in casa, arrestata intera famiglia
banner italpress istituzionale banner italpress tv