Fabri Fibra torna dal vivo ad Agrigento, domani al Live Arena

Continua l’estate del grande ritorno sul palco di FABRI FIBRA tra il successo delle prime date del tour, gli ottimi risultati del singolo “CHE GUSTO C’E’” (che si attesta tra i brani di maggior successo dell’estate) e quelli dell’ultimo album “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA” (disco d’Oro e ottime recensioni).

Il tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, arriva adesso in Sicilia con le prossime due tappe in calendario: mercoledì 20 agosto Fabri Fibra si esibirà sul palco della Live Arena di Agrigento per la rassegna Festival Il Mito. L’evento è co organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e GoMad concerti. L’indomani, giovedì 21 agosto sarà la volta di Catania, alla Villa Bellini, dove l’artista sarà ospite dell’edizione 2025 di Sotto il Vulcano Fest, la rassegna organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.

Gli ultimi biglietti per le date sono ancora disponibili su Ciaotickets, www.ticketone.it e ai botteghini degli spettacoli.