Favara, commercianti e associazione chiedono sospensione zona rossa

“In un momento così difficile attraversato dalla nostra economia, siamo chiamati a tutelare gli interessi dei commercianti in modo da scongiurare ulteriori danni dovuti alle chiusure forzate che la zona rossa impone.Chiediamo quindi un Suo intervento con il presidente della Regione Sicilia per chiedere di sospendere momentaneamente la zona rossa in attesa di conoscere i nuovi parametri da parte del Ministero della Salute”, a parlare sono i commerciati di Favara assieme alle associazione Confcommercio Delegazione Favara, Conflavoro e Uiltucs che hanno scritto al primo cittadino di Favara Anna Alba chiedendo un intervento con il presidente della Regione Sicilia per chiedere di sospendere momentaneamente la zona rossa.

“Esprimiamo preoccupazione sulle restrizioni conseguenti, riguardanti in particolar modo il mondo del commercio al dettaglio e la ristorazione”, continuano nella nota.