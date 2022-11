Favara: nuovi cestini in cemento al posto di quelli in metallo

Sono stati posizionati stamattina i nuovi cestini in cemento donati alla città su richiesta dell’assessore Lillo Attardo dalla società Tutela Ambiente. I contenitori saranno posizionati alla Villa Della Pace e in piazza Calogero Marrone, e sostituiranno i cestini in metallo che venivano sistematicamente divelti dagli incivili e che saranno adesso riutilizzati in altre zone della città.

“Nel ringraziare la ditta – dichiara Attardo – voglio lanciare un appello soprattutto ai nostri giovani affinché collaborino per una città migliore e più pulita”.