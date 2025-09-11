Favara

Favara, perde il controllo della bici e sbatte contro muro: grave un bambino

Il piccolo si trova in gravi condizioni ricoverato al Di Cristina di Palermo; sabato si svolgerà un momento di preghiera e raccoglimento per dare sostegno e forza alla famiglia

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Sono ore di apprensioni per un bambino di Favara che si trova ricoverato all’Ospedale Di Cristina di Palermo rimasto vittima di un grave incidente.

Il piccolo, stava giocando in strada con la sua bicicletta quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è andando a sbattere violentemente contro il muro di un’abitazione. Il forte impatto gli ha causato un trauma craneofacciale importante. Trasferito in elisoccorso al nosocomio palermitano, è in attesa di un delicato intervento chirurgico.

La notizia ha scosso tutta la comunità, ed è per questo che i genitori degli alunni della seconda classe del plesso scolastico “B. Urso” dell’istituto comprensivo “A. Camilleri”, hanno promosso per sabato 13 settembre, alle ore 19, un momento di preghiera presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per dare sostegno e forza al piccolo e alla sua famiglia.

