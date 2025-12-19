Fermato mentre cerca di rubare pluviali in rame: arrestato 42enne

È stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato con l’auto piena di pluviali in rame appena rubati in alcune abitazioni di Acireale.

L’uomo, un 42enne originario di Aci Catena, già noto per i suoi precedenti di Polizia, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, nell’ambito dei servizi di controllo in tutto il territorio acese, potenziati proprio in vista delle imminenti festività natalizie. In particolare, a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti relative a casi di furto di pluviali, il Commissariato ha intensificato le attività di pattugliamento per la prevenzione di tali reati. Nel caso che ha portato all’arresto del 42enne, l’attenzione della volante del Commissariato è stata attirata dalla presenza di un’auto ferma in piazza Madonna della Pace, con il motore acceso e lo sportello aperto del lato guida. I poliziotti hanno proceduto al controllo dell’auto e, dopo essersi accostati, hanno constatato che, in quel momento, non c’era traccia del conducente. Da una rapida occhiata all’interno della macchina, gli agenti del Commissariato hanno notato alcuni tubi in rame sistemati nell’abitacolo e parzialmente nascosti da una coperta.

Negli stessi attimi, da una via adiacente, è giunto il 42enne che non si è immediatamente accorto della presenza degli agenti e si è diretto verso il lato di guida per salire a bordo. A quel punto, l’uomo è stato bloccato dai poliziotti ai quali ha ammesso di aver sradicato i pluviali, appena pochi minuti prima, in alcune case della zona. I poliziotti hanno compiuto sul posto gli opportuni accertamenti, individuando le abitazioni depredate dei pluviali in rame, destinati ad essere rivenduti per ottenere un guadagno illecito. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, ed è stato condotto in Commissariato per tutti gli adempimenti di rito. I poliziotti hanno effettuato un’accurata perquisizione dell’auto, recuperando e sequestrando tre pluviali ed i relativi raccordi di una lunghezza complessiva di circa sette metri, per un valore commerciale stimato in circa 250 euro. Nella macchina, sono stati rinvenuti, inoltre, numerosi arnesi utilizzati in genere dai ladri per scassinare, quali seghetti, tenaglie, giraviti, giratubi e altri oggetti, tutti posti sotto sequestro. Informato dei fatti, il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il 42enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

Per l’uomo sono state, inoltre, avviate le procedure per l’adozione delle eventuali misure di prevenzione, oltre al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Acireale per anni 4. La refurtiva recuperata verrà restituita dai poliziotti ai rispetti legittimi proprietari.