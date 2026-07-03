Festeggiamenti di San Calogero, don Giuseppe Lentini: “il lancio del pane è peccato”





“Ricominciano i festeggiamenti di San Calogero, si chiede una collaborazione a tutti i cittadini perché come l’anno scorso le celebrazioni si svolgeranno qui in Basilica e l’uscita sarà come lo scorso anno dal Santuario che essendo interessato ancora dai lavori da parte della Soprintendenza si richiede una maggiore attenzione per evitare disguidi e che possano esserci problemi vari di vari oggetti”. Queste le parole di don Giuseppe Lentini, vicerettore del Santuario di San Calogero, intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti in onore del santo nero che si svolgeranno dal 3 luglio fino al 12Luglio. Durante la conferenza Don Giuseppe ha ribadito: “il lancio del pane è un peccato perché c’è gente che muore di fame e noi dobbiamo cercare di essere sempre dei veri cristiani che sanno onorare San Calogero così come giusto. Il lancio del pane nasce storicamente da un voto che avevano i portatori che digiunavano e gli veniva lanciato il pane per mangiarlo e quindi mangiavano soltanto il pane benedetto che gli veniva offerto. Oggi il lancio del pane non ha più questo senso perché i portatori saranno ben nutriti e quel lancio del pane significa oggi fare dei buoni pane e distribuirli qui parrocchia o alla Caritas e farlo avere a chi ne ha bisogno”, ha concluso il parroco.

I festeggiamenti si apriranno questa sera; dopo la Santa messa delle 19 con i pellegrini della parrocchia della Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza, i svolgerà l’accensione dell’illuminazione e il tradizionale “Venniri a villa” in piazza Stazione con intrattenimento e giochi popolari. Sabato 4 luglio sarà invece dedicato ai confrati e ai portatori. In programma il pellegrinaggio in Vespa organizzato dal Vespa Club Agrigento alle 16, l’ingresso del complesso bandistico “G. Verdi” di San Biagio Platani alle 17 e una celebrazione alle 19 in suffragio dei confrati e dei portatori defunti. Domenica alle 10,30 è prevista la Santa messa presieduta dal vicario generale don Giuseppe Cumbo nella chiesa dell’Immacolata che ospiterà tutte le funzioni religiose dato che il santuario di San Calogero è interessato dai lavori di restauro. A mezzogiorno prenderà il via la tradizionale processione diurna del simulacro di San Calogero che, come confermato, uscirà dal santuario. I fedeli lo accoglieranno ai bordi del sagrato. La processione attraverserà via Roma, piazzale Aldo Moro, via Gioeni, via Atenea, via Porcello, salita Santo Spirito, via Santo Spirito, via Foderà, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo, piazza don Minzoni, salita Seminario, via Oblati, via Sferri, via Garibaldi e santuario dell’Addolorata. Il programma proseguirà con la solenne processione serale accompagnata dal complesso bandistico e dalla partecipazione delle autorità e dei fedeli con rientro previsto dopo i tradizionali giochi pirotecnici.

Dal 6 al 10 luglio il programma continuerà con celebrazioni dedicate ai pellegrini delle diverse comunità parrocchiali cittadine e con alcuni appuntamenti collaterali.