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Fiamme devastano rifugio per cani a “Fauma”, forse la mano di un piromane 

Momenti di panico per un maxi incendio divampato lungo la strada statale 115, tra Agrigento e Realmonte, in contrada Fauma

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Momenti di panico per un maxi incendio divampato lungo la strada statale 115, tra Agrigento e Realmonte, in contrada Fauma. Le fiamme hanno interessato un intero versante collinare arrivando a lambire private abitazioni, le auto in transito ma anche un’attività commerciale. Il rogo ha danneggiato pesantemente la struttura del rifugio sanitario comunale per cani del Comune di Porto Empedocle. I box, che per fortuna erano vuoti, sono stati distrutti.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare ore prima di avere la meglio sull’incendio. Il loro intervento è stato provvidenziale ad evitare ulteriori danni. E potrebbe esserci la mano di un piromane dietro il rogo che, forse, è stato appiccato in diversi punti di un campo di erba secca. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. 

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