Finanziamenti per giovani e imprese con Resto al Sud, incontro a Cianciana il 25 febbraio

Finanziamenti privati per l’impresa giovanile”, le opportunità offerte dal piano Resto al Sud di Invitalia. Se ne parlerà a Cianciana lunedì 25 febbraio alle ore 17:30 nei locali del centro sociale “Falcone e Borsellino”. L’iniziativa è promossa dalla Smap Spa in collaborazione con il Comune di Cianciana. “E’ la prima di una lunga serie di iniziative che organizzeremo nell’Agrigentino per promuovere le opportunità di Resto al Sud”, annuncia il presidente della Smap Giovanni Panepinto. La Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani, che raggruppa tredici comuni e diverse aziende, è tra gli enti accreditati da Invitalia nell’ambito dell’incentivo a sportello Resto al Sud e offre servizi di consulenza e assistenza nella predisposizione dei progetti imprenditoriali. Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno. Si possono avviare iniziative imprenditoriali per: produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo. La possibilità di fruire delle agevolazioni, finora riservate solo agli under 36, con la Legge di Bilancio 2019 è stata estesa anche agli under 46 e ai liberi professionisti che: siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda di finanziamento; trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito positivo; non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento; non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio.