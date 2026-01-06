Lampedusa

Finiscono in mare con l’auto, brutta disavventura per dei giovani lampedusani

I ragazzi fortunatamente non sono rimasti feriti e sono usciti autonomamente dall'auto

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

Una vettura è finita in mare a Lampedusa. Brutta disavventura la notte scorsa, per alcuni giovani che si trovavano a bordo di una Citroen C3.

Secondo una prima ricostruzione l’auto stava percorrendo il lungomare in direzione Guitgia, nel percorrere la curva però, la vettura è finita in mare, poco prima del distributore di benzina.

I ragazzi fortunatamente non sono rimasti feriti e sono usciti autonomamente dall’auto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco dell’isola che hanno provveduto a recuperare il veicolo.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Canicattì

Canicattì, auto medica si ribalta dopo scontro con una Fiat Panda: feriti in ospedale
Ribera

Crisi idrica, il Pd a fianco degli agricoltori di Ribera: “Il comparto in ginocchio”
Trapani

In possesso di hashish e cocaina durante controllo, arrestato 28enne 
Catania

Ruba cavi in rame insieme al figlio minorenne, bloccati dalla polizia
Siculiana

Riaperta la biblioteca a Siculiana, il sindaco: “Investiamo sulla strada della cultura”
Agrigento

Epifania di gioia al reparto di Pediatria di Agrigento: AVIS e Vigili del Fuoco insieme per i piccoli pazienti
banner italpress istituzionale banner italpress tv