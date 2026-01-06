Lampedusa
Finiscono in mare con l’auto, brutta disavventura per dei giovani lampedusani
I ragazzi fortunatamente non sono rimasti feriti e sono usciti autonomamente dall'auto
Una vettura è finita in mare a Lampedusa. Brutta disavventura la notte scorsa, per alcuni giovani che si trovavano a bordo di una Citroen C3.
Secondo una prima ricostruzione l’auto stava percorrendo il lungomare in direzione Guitgia, nel percorrere la curva però, la vettura è finita in mare, poco prima del distributore di benzina.
I ragazzi fortunatamente non sono rimasti feriti e sono usciti autonomamente dall’auto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco dell’isola che hanno provveduto a recuperare il veicolo.
Redazione
