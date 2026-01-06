Finiscono in mare con l’auto, brutta disavventura per dei giovani lampedusani

Una vettura è finita in mare a Lampedusa. Brutta disavventura la notte scorsa, per alcuni giovani che si trovavano a bordo di una Citroen C3.

Secondo una prima ricostruzione l’auto stava percorrendo il lungomare in direzione Guitgia, nel percorrere la curva però, la vettura è finita in mare, poco prima del distributore di benzina.

I ragazzi fortunatamente non sono rimasti feriti e sono usciti autonomamente dall’auto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco dell’isola che hanno provveduto a recuperare il veicolo.