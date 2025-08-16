Agrigento

Furti all’ospedale Gemelli, scoperto ladro seriale: è un 41enne agrigentino 

Attraverso l'analisi delle telecamere dell'ospedale i poliziotti hanno ricostruito che l'uomo era stato autore di altri furti commessi nell'ultimo periodo nell'ospedale

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 41 anni, originario della provincia di Agrigento, è stato denunciato dalla polizia dopo che aveva rubato lo zaino di una persona al pronto soccorso.

Attraverso l’analisi delle telecamere dell’ospedale i poliziotti hanno ricostruito che l’uomo era stato autore di altri furti commessi nell’ultimo periodo nell’ospedale. E’ stato denunciato per furto aggravato e per aver dichiarato false generalità.

